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Источник: «Нефтехимик» забыл сделать квалификационное предложение Падакину

Источник: «Нефтехимик» забыл сделать квалификационное предложение Падакину
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» забыл сделать квалификационное предложение нападающему Павлу Падакину, сообщает «Спорт Бизнес Online». Таким образом, хоккеист 1 мая стал неограниченно свободным агентом и может без компенсации перейти в любой клуб лиги.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Падакин сыграл в 38 матчах за «Нефтехимик», записав на свой счёт 15 (4+11) баллов при показателе полезности «+15» и 16 минутах штрафного времени. Ранее в КХЛ форвард выступал также за ХК «Сочи» и «Ак Барс».

В это межсезонье «Нефтехимик» покинули вратарь Александр Шарыченков, защитники Андрей Сергеев и Зият Пайгин, а также нападающие Мэтт Уайт, Якуб Берглунд, Зак Митчелл, Павел Куликов и Арсен Хисамутдинов.

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