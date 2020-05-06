Генменеджер «Лос-Анджелеса»: Картеру нужно ездить к врачу, но сейчас это невозможно
Генеральный менеджер клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк сообщил, что нападающий Джефф Картер не сможет вернуться на лёд в ближайшие два месяца. Напомним, до приостановки регулярного чемпионата Картер пропустил десять матчей из-за травмы мышц спины.
«Сложность в том, что ему нужно ездить на приём к специалисту, чтобы получить дальнейший диагноз, но сейчас это невозможно. Он продолжает проходить реабилитацию дома. На льду он не занимался, но не думаю, что он сможет играть, даже если чемпионат возобновится в ближайшие пару месяцев», — приводит слова Блэйка официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
35-летний нападающий набрал 27 (17+10) очков в 60 матчах сезона при показателе полезности "-21".
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