Юнттила стал третьим новичком «Йокерита». Два года назад он провёл пять матчей за «Сибирь»

«Йокерит» в официальном «твиттере» объявил о заключении контракта с нападающим Юлиусом Юнттилой. Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 28-летний форвард играл за «Кярпят» в чемпионате Финляндии. В 43 матчах регулярного чемпионата Юлиус забросил 19 шайб и сделал 21 результативную передачу при показателе полезности "+14" и шести минутах штрафного времени.

В сезоне-2018/2019 финский нападающий дебютировал в КХЛ в составе «Сибири». Однако в новосибирском клубе он провёл всего пять матчей. Тогда он не сумел отметиться очками, при этом заработав показатель полезности «-2». В среднем за матч Юлиус проводил на льду 15 минут 37 секунд. В конце сентября контракт с игроком был расторгнут.

Юнттила стал третьим новичком «Йокерита» в межсезонье. Ранее состав «шутов» пополнили голкипер Андерс Линдбек и форвард Джордан Шрёдер.