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Милош Ржига рассказал о желании возглавить «Барыс» и сборную Казахстана

Милош Ржига рассказал о желании возглавить «Барыс» и сборную Казахстана
Хоккей / КХЛ 0

Чешский специалист Милош Ржига рассказал о желании возглавить «Барыс» и сборную Казахстана.

«Думаю, что я не один, есть несколько кандидатов. Пока ничего не знаю наверняка. Хочу ли я работать с этими командами? Очень», — цитирует Ржигу Sports.kz.

5 мая 2020 года федерация хоккея Чехии представила новый тренерский штаб национальной команды. Главным тренером сборной Чехии стал Филип Пешан. В должности главного тренера сборной Пешан сменил Милоша Ржигу. Сам Ржига сменил Йозефа Яндача на посту главного тренера сборной летом 2018 года. В июне 2019 года стало известно, что Ржига останется на своем посту на сезон-2019/2020, а затем его сменит Пешан.

Под руководством Ржиги сборная Чехии добралась до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медалей команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России.

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