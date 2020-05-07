Букартс: уходя из Риги, главной моей задачей было вернуться в КХЛ в роли легионера

Нападающий «Северстали» Роберт Букартс прокомментировал решение заключить контракт с череповецким клубом.
«Уходя из Риги, главной моей задачей было вернуться в КХЛ в роли легионера. Это меня мотивировало. Уйти из КХЛ в Европу – это шаг назад. В Риге я был молодой и перспективный, до того момента, как решился расторгнуть контракт и пойти по пути легионера. Мы с агентом рассматривали три команды КХЛ и приняли решение остановиться на «Северстали». Созвонился с тренером. Он меня видит в большинстве. Я буду одним из опытных игроков, поэтому должен стать лидером.
В Чехии я подписывал все контракты достаточно рано. Там составы команд на 90% известны в январе и феврале. Уже перед плей-офф все знают, где будут играть. Я всегда старался в контрактах указывать пункт о возможном отъезде в КХЛ до июня. Не буду скрывать, что за пять лет имел несколько возможностей вернуться в рижское “Динамо”.
В 2019 году подписал двухлетнее соглашение с пражской “Спартой”, но сменилось руководство, и отправили меня в “Витковице” на правах аренды. Контракт с “Ридерой” закончился, и я решил расторгнуть соглашение и со “Спартой”, чтобы избежать ещё одной аренды», — цитирует Букартса sportazinas.com.
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