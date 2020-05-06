Нападающий Робертс Букартс стал игроком «Северстали»
Нападающий Робертс Букартс стал игроком «Северстали», сообщается на официальном сайте череповецкого клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Робертс начал заниматься хоккеем в Риге. На профессиональном уровне дебютировал в составе московских «Крыльев Советов». Впервые вышел на лёд в КХЛ в форме рижского «Динамо». Прошедший сезон защищал цвета «Витковице Ридера» (Острава) в чешской Экстралиге. За 47 матчей набрал 42 (16+26) очка, став лучшим бомбардиром своей команды. На постоянной основе участвует в различных международных турнирах в составе сборной Латвии.
Таким образом, Букартс стал пятым легионером в составе «Северстали». Ранее контракты заключили защитники Шон Лалонд, Вели-Матти Виттасмяки, а также форварды Адам Лишка и Индржих Абдул.
Лучший бомбардир чемпионата Словакии перешёл в «Северсталь»
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