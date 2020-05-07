Денисенко: шансов остаться в «Локомотиве» не было. Никогда не скрывал, что мечтаю об НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Григорий Денисенко прокомментировал переход в клуб Национальной хоккейной лиги.

«Наверное, всё-таки не было шанса, что я останусь в «Локомотиве». Я никогда не скрывал, что мечтаю играть в НХЛ, и в Ярославле это понимали. Поэтому каких-то серьёзных обсуждений других вариантов, по сути, и не было. Почему не объявлял раньше? Считаю, что пока ты играешь за клуб, то все эти публичные обсуждения будущего могут мешать и отвлекать. Моя позиция — есть контракт, и я его отрабатываю. Всему своё время», — цитирует Денисенко Sport24.

В прошедшем сезоне 19-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+1" и 33 минутах штрафного времени. В шести матчах плей-офф забросил одну шайбу.