Денисенко: шансов остаться в «Локомотиве» не было. Никогда не скрывал, что мечтаю об НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Григорий Денисенко прокомментировал переход в клуб Национальной хоккейной лиги.
«Наверное, всё-таки не было шанса, что я останусь в «Локомотиве». Я никогда не скрывал, что мечтаю играть в НХЛ, и в Ярославле это понимали. Поэтому каких-то серьёзных обсуждений других вариантов, по сути, и не было. Почему не объявлял раньше? Считаю, что пока ты играешь за клуб, то все эти публичные обсуждения будущего могут мешать и отвлекать. Моя позиция — есть контракт, и я его отрабатываю. Всему своё время», — цитирует Денисенко Sport24.
В прошедшем сезоне 19-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+1" и 33 минутах штрафного времени. В шести матчах плей-офф забросил одну шайбу.
- 7 мая 2020
-
16:31
-
16:05
-
15:49
-
15:25
-
15:00
-
14:43
-
14:34
-
14:10
-
13:50
-
13:15
-
13:00
-
12:36
-
12:25
-
12:10
-
11:46
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:56
-
10:33
-
10:25
-
10:20
-
10:05
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:12
-
09:07
-
08:54
-
08:00
-
07:00
-
03:51
-
00:21
- 6 мая 2020
-
23:44
-
23:00