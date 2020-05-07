Савин: наша задача сделать так, чтобы лучшими в «Тракторе» были хоккеисты своей системы

Директор «Трактора» Иван Савин рассказал о новой стратегии челябинского клуба.

«Принимает ли Анвар Гатиятулин участие в трансферной работе? Обязательно. После подписания контракта он начал принимать участие. Комплектование команды будет проходить совместно с тренерским штабом. Анвар Рафаилович знает рынок и возможности ведущих игроков. Также в нашей стратегии отражено то, что в команде не будет пятых-шестых звеньев – весь резерв будет играть в «Челмете». Хоккеисты там должны быть в тонусе, знать концепцию игры «Трактора» и понимать требования главной команды.

Архиважно, чтобы движение вверх в «Трактор» шло на основе спортивных принципов. Если у хоккеиста, несмотря на хорошую игру, не будет шансов попасть в главную команду, то у него опустятся руки, несправедливость его прибьёт. Я как руководитель буду отстаивать только спортивный принцип.

Хочу сказать спасибо Владимиру Юрзинову, что в конце сезона он дал проявить себя молодым ребятам, и в последних играх за счёт их активных действий пришли победы. Игроки должны знать, что всё зависит только от них и двери в «Трактор» для них будут открыты. Но молодой хоккеист должен усиливать состав, давать результат здесь и сейчас, команда – это не площадка для набора мастерства. Мы не будем говорить: «Проиграли потому, что играли своими воспитанниками». Станем играть только на победу. Наша задача сделать так, чтобы лучшими в «Тракторе» были хоккеисты своей системы», — приводит слова Савина Allhockey.Ru.