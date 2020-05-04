Президент «Трактора»: ждём, что Гатиятулин продолжит славную традицию челябинского хоккея

Губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер прокомментировал назначение Анвара Гатиятулина на пост главного тренера челябинского клуба.

«Анвар Рафаилович, я, как и все болельщики «Трактора», рад, что мы вместе: команда, болельщики и новый главный тренер. Вы – тот человек, с кем связаны последние спортивные успехи «Трактора». Мы все помним плей-офф-2018, полуфинал конференции с «Салаватом Юлаевым», упорную борьбу с «Ак Барсом». Болельщики заждались этих победных эмоций, ощущений. И то, что у вас в последнее время был опыт работы в сборной России, – это всё должно положительно повлиять на вашу новую работу в «Тракторе». Мы все желаем вам успехов, от тренерской команды зависит очень многое. Мы все ждём, что вы сможете сформировать и сплотить команду, продолжить славную традицию челябинского хоккея», — приводит слова Текслера пресс-служба клуба.

Гатиятулин возглавлял челябинский клуб в период с 2015 по 2018 год, после чего вошёл в тренерский штаб СКА. В сезоне-2017/2018 Гатиятулин привёл челябинский клуб к бронзовым медалям чемпионата КХЛ.