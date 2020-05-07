«Авангард» подписал контракт с нападающим Кириллом Казаковым
Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с нападающим Кириллом Казаковым, информирует официальный сайт «ястребов». 19-летний хоккеист поставил подпись под двухсторонним соглашением сроком на два сезона.
Казаков – выпускник Хоккейной академии «Авангарда». В прошедшем регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги он в составе «Омских Ястребов» провёл 61 матч и набрал 38 (16+22) очков при показателе полезности «+24». В четырёх матчах плей-офф форвард не отметился результативными действиями.
Кирилл – младший брат нападающего Максима Казакова, также омского воспитанника, выступавшего за «Авангард» в 2013-2016 годах.
Напомним, «Авангард» вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ, проиграв серию с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2-4).
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