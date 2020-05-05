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Агент Михайлиса: возможен ли вариант с переходом в «Авангард»? На данном этапе точно нет

Агент Михайлиса: возможен ли вариант с переходом в «Авангард»? На данном этапе точно нет
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Игорь Парашкин, представляющий интересы нападающего «Барыса» Никиты Михайлиса, прокомментировал трансферную судьбу своего клиента.

«Мы находимся в тесном диалоге с «Бырысом». О возможном интересе к Никите со стороны других команд КХЛ и возможном встречном предложении Михайлису, как ограниченно свободному агенту, «Барыс» знал. У «Барыса» было время, чтобы подумать и сделать Никите улучшенное предложение. И клуб его сделал, согласовав с игроком. Именно из расчёта того, если игроку будет сделан «оффершит». Сумма, появившаяся в прессе о предложенных «Барысом» условиях, не соответствует действительности. Она значительно выше.

Как обстоит ситуация с Михайлисом сейчас? Клубы, которые собирались сделать предложение по выкупу игрока у «Барыса», находятся в раздумьях. Если ничего не поменяется, Никита с удовольствием продолжит свою карьеру в Нур-Султане. Возможен ли вариант с переходом в «Авангард»? На данном этапе точно нет», — сказал Парашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Источник: «Авангард» интересуется форвардом «Барыса» Михайлисом
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