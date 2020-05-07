Директор «Трактора»: уверен, что три года – не предел для Гатиятулина

Директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал назначение Анвара Гатиятулина на пост главного тренера челябинского клуба.

«Безусловно, прослеживалось его желание вернуться в Челябинск. Переговоры заняли небольшой промежуток времени, но мы провели их в соответствии с регламентом, с уважением к хоккейному клубу СКА и выдержали паузу. Мы не вели переговоров до окончания контракта и были уверены, что Анвар больше не общается ни с одним клубом. Наше большое желание перерастало в уверенность, переговоры прошли быстро и закончились конструктивно.

Почему контракт был подписан именно на три года? Чтобы построить вместе с ним не команду, а именно систему «Трактора», нужен долгосрочный период. Больше всего мне нравится не то, что он челябинец и выигрывал медали КХЛ, а что Гатиятулин — системный тренер. Три года – минимальный срок, необходимый для построения вертикали. Уверен, три – не предел и после окончания этого трудового контракта мы его ещё продлим», — приводит слова Савина Allhockey.Ru.