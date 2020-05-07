Директор «Трактора»: уверен, что три года – не предел для Гатиятулина

Директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал назначение Анвара Гатиятулина на пост главного тренера челябинского клуба.
«Безусловно, прослеживалось его желание вернуться в Челябинск. Переговоры заняли небольшой промежуток времени, но мы провели их в соответствии с регламентом, с уважением к хоккейному клубу СКА и выдержали паузу. Мы не вели переговоров до окончания контракта и были уверены, что Анвар больше не общается ни с одним клубом. Наше большое желание перерастало в уверенность, переговоры прошли быстро и закончились конструктивно.
Почему контракт был подписан именно на три года? Чтобы построить вместе с ним не команду, а именно систему «Трактора», нужен долгосрочный период. Больше всего мне нравится не то, что он челябинец и выигрывал медали КХЛ, а что Гатиятулин — системный тренер. Три года – минимальный срок, необходимый для построения вертикали. Уверен, три – не предел и после окончания этого трудового контракта мы его ещё продлим», — приводит слова Савина Allhockey.Ru.
- 7 мая 2020
-
22:00
-
21:46
-
21:25
-
20:54
-
20:19
-
19:56
-
19:25
-
18:58
-
18:45
-
18:28
-
18:01
-
17:40
-
17:33
-
16:31
-
16:05
-
15:49
-
15:25
-
15:00
-
14:43
-
14:34
-
14:10
-
13:50
-
13:15
-
13:00
-
12:36
-
12:25
-
12:10
-
11:46
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:56
-
10:33
-
10:25
-
10:20