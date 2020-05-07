Ягр: пока не решил, буду ли продолжать карьеру

48-летний владелец и нападающий «Кладно» Яромир Ягр заявил, что ещё не принял решение о продолжении карьеры.

«Должен сказать, что пока не решил, буду ли продолжать карьеру. Немного недооценил прошлый сезон и играл с большим весом, чем нужно, — весил около 117 кг. Вес очень важен для хоккея, поэтому я не смог показать тех результатов, которые мог бы. Хоккей перешел на более высокие скорости, и я был немного ограничен.

Сейчас стараюсь больше тренироваться и скорректировал диету. Перестал есть сладкое и пытаюсь ограничивать себя в потреблении мяса. Посмотрим, что будет дальше. Если решу играть, то сезон стартует через пять месяцев. Посмотрим, как отреагирует организм», — приводит слова Ягра iSport.cz.