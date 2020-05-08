Плющев: КХЛ словно бы стесняется своего регулярного чемпионата. Всё передрали у НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение КХЛ в связи с досрочным прекращением сезона-2019/2020 не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.

«Я считаю, что всё сделано правильно. Розыгрыш Кубка Гагарина фактически не состоялся, сезон пришлось закрыть. В такой форс-мажорной ситуации не нужно искать искусственных победителей и что-то изобретать. У нас существуют определённые правила: хотим мы того или нет, им нужно следовать. В нынешней редакции регулярный чемпионат – второстепенное соревнование, которое по большому счёту определяет лишь «посев» в плей-офф. Поэтому, повторюсь, решение КХЛ принято в точном соответствии с хоккейным законом.

В то же время очевидно, что в последние годы КХЛ словно бы стесняется своего регулярного чемпионата. На мой взгляд, это неправильно. Тяжело за полтора месяца выиграть 16 кубковых матчей и взять Кубок Гагарина. Но не менее тяжело ровно пройти шестимесячный турнир и победить в 62-матчевом марафоне. Уверен, что значимость такого чемпионата нужно повышать.

На каком-то этапе мы решили ничего не придумывать и все передрали у НХЛ, хотя философия у нашего и североамериканского хоккея не одинаковая. Мы, например, никогда не гнались за количеством матчей, было много тренировочного процесса, а в НХЛ, наоборот, игр слишком много. С другой стороны, соглашусь с тем, что плей-офф – пик сезона, и с матчами навылет ничто не сравнится. С этой точки зрения нужно понимать, что именно обладатель Кубка Гагарина – главный триумфатор всего сезона», – цитирует Плющева Russia-Hockey.

Ранее лига приняла решение утвердить итоговую таблицу чемпионата КХЛ-2019/2020 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1-8.