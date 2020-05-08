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Кожевников — о распределении мест в КХЛ: технический вопрос, который ни на что не влияет

Кожевников — о распределении мест в КХЛ: технический вопрос, который ни на что не влияет
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение КХЛ в связи с досрочным прекращением сезона-2019/2020 не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.

«Иного выхода не было – называть обладателя Кубка Гагарина можно только по итогам полностью сыгранного плей-офф. К сожалению, обстоятельства лишили КХЛ шансов это сделать. Поэтому изначально надо было отказываться от определения победителя.

А как распределять места в таблице незавершенного чемпионата, это уже технический вопрос, который ни на что не влияет. Главное, чтобы у клубов и болельщиков не было вопросов», – приводят слова Кожевникова «Известия.

Ранее лига приняла решение утвердить итоговую таблицу чемпионата КХЛ-2019/2020 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1-8.

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