Хоккеистки «Агидели» написали открытое письмо главе Республики Башкортостан

Женская хоккейная команда из Уфы «Агидель», являющаяся действующим чемпионом России, написала открытое письмо главе Республики Башкортостан Радию Хабирову.

Вызвано это было решением руководства «Салавата Юлаева», структурным подразделением которого является «Агидель», перевести команду из Уфы в Нефтекамск. Отмечается, что весь коллектив женского клуба был просто поставлен перед фактом переезда. В тексте открытого письма сказано, что «это решение влечёт за собой уничтожение команды в ближайшее время». Под письмом подписался абсолютно весь коллектив «Агидели»: хоккеистки, персонал, тренерский штаб и спортивный директор.

«Друзья, спасём уфимскую «Агидель» вместе! Действующий и трёхкратный чемпион России в женском хоккее, двукратный обладатель Кубка ЖХЛ может перестать существовать уже совсем скоро. На 2, 3 и 4 вкладках этого поста Открытое письмо ЖХК «Агидель» на имя главы Республики Башкортостан Хабирова Р. Ф., под которым подписался весь коллектив команды.

Руководство «Салавата Юлаева», поставив перед фактом весь персонал, тренерский штаб и хоккеисток, хочет перебазировать «Агидель» в другой город республики, что грозит её полным уничтожением. Данный «переезд» не мотивирован никакими объективными причинами.

На фоне предпринимаемых усилий по развитию женского хоккея в стране в последние годы, данный шаг руководства «СЮ» выглядит, мягко говоря, очень странно. Именно благодаря успехам «Агидели» город Уфа реально претендует на проведение женского чемпионата мира по хоккею 2022, а многие маленькие девочки мечтают стать хоккеистками и идут в недавно созданную женскую секцию хоккея в Уфе на базе «Агидели», — говорится в обращении болельщиков команды.