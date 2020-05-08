Гаврилов — об организации договорняка в Беларуси: просто бред. Репутация мне дороже

Экс-голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов прокомментировал информацию, что он и бывший защитник «Северстали» Владимир Малевич могут быть причастны к организации договорного матча в Беларуси между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом».

«Александра Сырея я знаю, я с ним играл. Он мне звонил месяцев семь назад, говорил, что им в «Динамо-Молодечно» не платят деньги. Я ему сказал, что ни в каких вещах участвовать не буду, что это вообще не про меня. Я видел новость, что они попались на каком-то спорном матче. А вчера вышла новость, что этот Сырей со мной разговаривал. Просто бред какой-то. Репутация мне дороже. Я вообще в Беларуси уже не был года четыре, а этого Сырея не видел лет пять. Я сейчас в Санкт-Петербурге нахожусь, на карантине», — сказал Гаврилов «Чемпионату».

Во время рассмотрения дела в суде Московского района Минска один из обвиняемых, Александр Сырей, заявил, что перед матчем связался с экс-одноклубником Гавриловым. За проигрыш «Могилёву» экс-вратарь пообещал 1 млн российских рублей на команду. После двух периодов счёт был 5:2 в пользу «Динамо-Молодечно». Обеспокоенный таким ходом матча Малевич в перерыве связался с Сыреем и уточнил, что встреча обязательно должна закончиться поражением. В итоге матч завершился со счётом 5:6.