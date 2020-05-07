Экс-вратарь «Салавата» может быть причастен к организации договорного матча в Беларуси

Экс-голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов и бывший защитник «Северстали» Владимир Малевич могут быть одними из организаторов договорного матча между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом», сообщает Tut.
Об этом стало известно во время рассмотрения дела в суде Московского района Минска. Один из обвиняемых, Александр Сырей, заявил, что перед матчем связался с экс-одноклубником Гавриловым. За проигрыш «Могилёву» экс-вратарь пообещал 1 млн российских рублей на команду.
После двух периодов счёт был 5:2 в пользу «Динамо-Молодечно». Обеспокоенный таким ходом матча Малевич в перерыве связался с Сыреем и уточнил, что встреча обязательно должна закончиться поражением. В итоге матч завершился со счётом 5:6.
У Гаврилова есть опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге — 80 матчей. Помимо уфимского «Салавата Юлаева» голкипер защищал цвета подмосковного «Витязя», мытищинского «Атланта» и хоккейного клуба «Сочи». В КХЛ Малевич выступал за «Нефтехимик», «Витязь», «Атлант», «Торпедо», «Сочи», «Югру» и «Амур».
- 7 мая 2020
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