СКА заключил однолетний контракт с защитником Антоном Беловым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 33-летний защитник принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав девять результативных передач при показателе полезности "+9". В четырёх матчах плей-офф российский защитник забросил одну шайбу и ещё один раз ассистировал партнёрам.

Белов является заслуженным мастером спорта России (2014), чемпионом мира 2014 года, а также двукратным обладателем Кубка Гагарина—2015 и 2017 в составе СКА. В 2013 году Антон принял участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги. В 2014 году Белов сыграл за сборную России на Олимпиаде в Сочи.