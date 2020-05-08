СКА заключил однолетний контракт с защитником Антоном Беловым
СКА заключил однолетний контракт с защитником Антоном Беловым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне 33-летний защитник принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав девять результативных передач при показателе полезности "+9". В четырёх матчах плей-офф российский защитник забросил одну шайбу и ещё один раз ассистировал партнёрам.
Белов является заслуженным мастером спорта России (2014), чемпионом мира 2014 года, а также двукратным обладателем Кубка Гагарина—2015 и 2017 в составе СКА. В 2013 году Антон принял участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги. В 2014 году Белов сыграл за сборную России на Олимпиаде в Сочи.
Белов: в СКА знали о потолке зарплат и делали определённые шаги, готовясь к нему
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