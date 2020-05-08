Минское «Динамо» на данный момент не рассматривает возможность выхода из КХЛ

Минское «Динамо» на данный момент не планирует выходить из Континентальной хоккейной лиги, сообщили в пресс-службе клуба.
«На данный момент клуб не рассматривает возможность выхода из КХЛ. «Динамо» в установленные сроки отправило в КХЛ документы, подтверждающее участие клуба в сезоне-2020/2021. Рассчитываем на то, что многолетнее партнёрство с «Беларуськалием» будет продолжено. Есть интерес и со стороны других партнеров, но пока этих средств не хватит для выполнения требований регламента КХЛ.
Кроме этого, мы всегда открыты для предложений, готовы стать частным клубом или использовать модель частно-государственного партнерства, такое сотрудничество видится нам перспективным для развития структуры клуба. На данный момент соглашения с клубом есть у 16 хоккеистов, ещё троим игрокам сделаны квалификационные предложения», – цитирует ТАСС заявление пресс-службы белорусского клуба.
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