СКА получил права на Рубцова и нападающего Колтыгина, обменяв Якупова в «Витязь»

СКА в официальном «твиттере» клуба подтвердил информацию о совершённом обмене с «Витязем». В Подольск переезжает Наиль Якупов, СКА получает права на нападающего Германа Рубцова, который сейчас выступает за океаном. Игроком «армейцев» также становится форвард Павел Колтыгин.

В минувшем сезоне 26-летний Якупов принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности "+4" и 16 минутах штрафного времени. В среднем за матч Якупов проводил на льду 14 минут. В плей-офф хоккеист участия не принял.

21-летний Колтыгин в дебютном сезоне в КХЛ принял участие в 30 матчах, не отметившись результативными действиями.

21-летний Рубцов является игроком системы «Филадельфии Флайерз». В этом сезоне он сыграл четыре матча в НХЛ, большую часть чемпионата проведя в АХЛ, где в 42 встречах забросил две шайбы и сделал 11 голевых передач.