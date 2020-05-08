Отец Якупова: Наиля поставили перед фактом обмена, он переезжает в Подольск

Раил Якупов, отец нападающего «Витязя» Наиля Якупова, прокомментировал обмен своего сына из СКА в подольский клуб.
«Да, Наиль Якупов обменян из СКА в «Витязь». У него ещё два года контракта. Наиля поставили перед фактом обмена. Он как законопослушный хоккеист переезжает играть в Подольск», — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В минувшем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности "+4" и 16 минутах штрафного времени. В среднем за матч Якупов проводил на льду 14 минут. В плей-офф хоккеист участия не принял.
За карьеру в КХЛ Наиль также защищал цвета «Нефтехимика», а в СКА играл с 2018 года. В общей сложности Якупов сыграл в лиге 133 матча, забросив 46 шайб и сделав 33 голевые передачи при полезности "+21" и 91 минуте штрафа.
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