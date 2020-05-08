Гуркин: Заварухин сказал, что видит меня в большинстве «Сибири»

Новичок «Сибири», защитник Ефим Гуркин рассказал о переезде в Новосибирск и роли, в которой его видит главный тренер новосибирской команды Николай Заварухин.
«То, что я покину «Автомобилист», стало понятно после завершения сезона, когда мы уже тренировались и плей-офф уже был остановлен. В этот момент узнавал у агента, как у нас дела, и он сказал, что с «Автомобилистом» мы заканчиваем сотрудничество. После этого мне практически сразу позвонил Николай Николаевич Заварухин. Поговорили с ним, и он мне рассказал своё видение, сказал, над чем мне нужно подумать. После мы с агентом приняли решение, что это хороший вариант для моей карьеры. Сказал, что видит меня на большинстве. Хочу помочь команде и буду делать всё от себя зависящее, чтобы быть полезным команде.
С кем советовался перед переездом в Новосибирск? Звонил Сане Торченюку, он мне всё рассказал. Играл с Женей Чесалиным, также знаю Витю Комарову, с которым два года в «Ладе» отыграл. Знакомые здесь есть, и это плюс. В летнем лагере буду тренироваться с Данилом Романцевым. Конечно, большой плюс, что знаю Алексея Алексеевича Рябкова и Николая Николаевича Заварухина. Будет легче с Алексеем Алексеевичем работать.
Когда меня спускали из «Салавата Юлаева» в «Торос», то он там работал. А с Николаем Николаевичем впервые познакомился, когда он только завершил карьеру. Он тогда был у нас в «Толпаре» администратором, но тогда даже полгода не проработал, как уехал в Новосибирск тренировать молодёжку. В позапрошлом, когда работали вместе в Екатеринбурге, он был помощником. Теперь интересно посмотреть, какой он главный тренер», – сказал Гуркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.
- 8 мая 2020
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