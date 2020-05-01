Экс-защитник «Автомобилиста» Гуркин стал игроком «Сибири»
Хоккейный клуб «Сибирь» заключил контракт с защитником Ефимом Гуркиным, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Воспитанник «Салавата Юлаева» дебютировал в КХЛ в составе родного клуба в сезоне-2011/2012, в котором играл по 2014 год. А затем перебрался в клуб ВХЛ «Кубань».
С сезона-2015/2016 закрепился в КХЛ, начиная с «Лады» (три сезона). Из Тольятти переехал в Екатеринбург, где отыграл два последних сезона. В общей сложности в Екатеринбурге Гуркин сыграл 102 матча в регулярных чемпионатах и 11 в розыгрыше Кубка Гагарина.
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.
«Сибирь» обменяла защитника Тимашова в «Автомобилист» на денежную компенсацию
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