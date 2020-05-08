Ласьков — о переходе Песонена: основополагающим фактором здесь была не зарплата

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал подписание контракта с нападающим Харри Песоненом.

«Как удалось с ним договориться? У каждого менеджера есть своя тайна. Скажу так: основополагающим фактором здесь была не зарплата. Контракт у него не такой большой даже по нынешним меркам. У него просто есть желание попробовать себя в КХЛ и показать себя в «Металлурге» с наилучшей стороны», – цитирует Ласькова пресс-служба клуба.

Последние два сезона Песонен провёл в «Лангнау Тайгерс». В минувшем чемпионате Харри забросил 18 шайб и сделал 24 результативные передачи в 48 матчах регулярки при показателе полезности "+14" и 44 минутах штрафного времени. Форвард выступает в Швейцарии с сезона-2014/2015.