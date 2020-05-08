Генменеджер «Ак Барса»: Воронин добавит нашей команде движения

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание контракта с нападающим Кириллом Ворониным. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

«Воронин добавит нашей команде движения, он выделяется своими скоростными данными, умением работать с шайбой. Он провёл неплохой сезон в составе «Адмирала», и мы рассчитываем, что он поможет «Ак Барсу», — приводит слова Якубова пресс-служба клуба.

Минувший сезон 26-летний форвард провёл в «Адмирале». В регулярном чемпионате Воронин сыграл 58 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отметился 10 результативными передачами при показателе полезности "-13" и 18 минутах штрафного времени.

Всего в КХЛ форвард принял участие в 238 матчах, в которых набрал 70 (27+43) очков при показателе полезности "-12" и 102 минутах штрафного времени.