ИИХФ изучит новые данные о российских хоккеистах, полученные от ВАДА

Международная федерация хоккея (ИИХФ) изучит данные по допинговым делам российских спортсменов, которые Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отправило в организацию, сообщает ТАСС.

30 мая отдел расследований Всемирного антидопингового агентства завершил расследование по делу о проверке данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. В манипуляциях с допинг-пробами подозревались 298 российских спортсменов.

Отмечается, что были выявлены манипуляции с данными проб 145 спортсменов. Результаты расследования переданы 27 различным международным спортивным федерациям и одному оргкомитету соревнований.

«ИИХФ участвовало в телефонной конференции, посвященной этой теме. На ней были представлены новые данные, которые ИИХФ изучит и может, в случае необходимости, начать последующее расследование», — говорится в сообщении организации.