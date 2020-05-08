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ИИХФ изучит новые данные о российских хоккеистах, полученные от ВАДА

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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ИИХФ изучит новые данные о российских хоккеистах, полученные от ВАДА
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Международная федерация хоккея (ИИХФ) изучит данные по допинговым делам российских спортсменов, которые Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отправило в организацию, сообщает ТАСС.

30 мая отдел расследований Всемирного антидопингового агентства завершил расследование по делу о проверке данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. В манипуляциях с допинг-пробами подозревались 298 российских спортсменов.

Отмечается, что были выявлены манипуляции с данными проб 145 спортсменов. Результаты расследования переданы 27 различным международным спортивным федерациям и одному оргкомитету соревнований.

«ИИХФ участвовало в телефонной конференции, посвященной этой теме. На ней были представлены новые данные, которые ИИХФ изучит и может, в случае необходимости, начать последующее расследование», — говорится в сообщении организации.

Эксперты ВАДА завершили расследование в отношении 298 российских атлетов
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