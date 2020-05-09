Тротц: Овечкин многих людей сделал хоккейными фанатами, он никого не оставляет равнодушным

Главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц, работавший с форвардом Александром Овечкиным в «Вашингтон Кэпиталз» в период с 2014 по 2018 год, отметил, что российский хоккеист вырос как человек и лидер.

«Есть одна вещь, которую нельзя отрицать — это страсть, которая есть у Ови к игре. Этот парень любит играть в хоккей. Всё это невероятно. Самое важное в случае с Алексом заключилось в том, что в «Вашингтоне» накопилось разочарование, и ему нужно было подрасти в некоторых вопросах и аспектах, особенно в тех, где не требуется талант. Сделав это, он превратился в очень хорошего капитана.

Будучи молодым, он стал одним из самых ярких игроков, и он много забивал. Чего Алексу недоставало, так это опыта победителя. Была масса вопросов: а можно ли вообще побеждать с Алексом? Для меня этот вопрос не стоял в принципе, я в этом не сомневался. Но его нужно было сориентировать в правильном направлении. Мы сели с ним и выстроили отношения, он прибавил в понимании тех вещей, которые раньше ценил меньше. И когда это случилось, всем остальным стало очень легко следовать за Алексом.

В тот год, когда мы взяли Кубок Стэнли, ему легко было подражать. Его немного раздражало то, что мы не могли победить. Было раздражение, и я сказал: «Если ты будешь продолжать делать эти вещи, команда будет следовать за тобой, и всё нормализуется.

У него всегда было очень чёткое представление, насколько он важен НХЛ. Он и Сидни Кросби после локаута, они оба были лицами НХЛ. В какой-то степени они спасли НХЛ. Многие люди нападали на Ови по неверным причинам. Он сделал очень многих людей хоккейными фанатами. Он вдохновил так много молодёжи, чтобы играть, как Алекс Овечкин. Чтобы играть с эмоциями. Он не оставляет равнодушным, его игра заставляет подскакивать с кресла. Он проникся мыслью о том, что его наследие не должно быть определенно всеми остальными», — приводит слова Тротца пресс-служба НХЛ.