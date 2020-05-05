«Кручёный мяч в бейсболе, летящий со скоростью 160 км/ч». Вратари НХЛ — о бросках Овечкина

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, а также вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей поделились мнением о броске российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина.

«Шайба летит не туда, куда она должна попасть. Это как в бейсболе, когда питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км/ч. Траектория полёта просто сумасшедшая», — приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.

«Холтби правильно говорит. Его бросок похож на кручёную подачу в бейсболе. Возможно, так происходит из-за специфического загиба крюка у его клюшки. Иногда шайба вдруг резко снижается в полёте, сантиметров на 30-40. Или летит бабочкой. Бывает, что сначала она направляется в левую девятку, а потом меняет направление и попадает в сетку низом справа. Совершенно непредсказуемая траектория и огромная скорость», — добавил Мюррей.