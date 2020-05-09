ФХР поздравила россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

Федерация хоккея России поздравила ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«9 мая — знаменательная дата, это праздник мира и памяти о том, какой ценой нам достался этот мир, символ стойкости и бессмертного подвига воинов. В этот день мы отдаём дань глубокого уважения силе духа и героизму наших соотечественников.

Искренне благодарим всех ветеранов, защищавших нашу Родину, и желаем им крепкого здоровья, добра и благополучия. С Днём Победы!» — говорится в сообщении Федерации хоккея России.

Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире. Турнир должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии.