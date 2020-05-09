«Трактор» выменял у «Витязя» Бывальцева и права на форварда «Торонто» Оберга

Челябинский «Трактор» выменял у подольского «Витязя» нападающего Алексея Бывальцева и права на форварда Понтуса Оберга, выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс».

В минувшем сезоне Бывальцев выступал за СКА и «Витязь», заработал в 56 матчах 26 (5+21) очков. В КХЛ у нападающего 110 (40+70) очков в 279 встречах. Ранее 26-летний нападающий выступал в КХЛ за «Адмирал» и «Амур», а также призывался в сборную России.

26-летний Оберг в нынешнем сезоне сыграл лишь пять матчей за основную команду «Торонто», отметившись одной результативной передачей. В НХЛ форвард провёл 137 матчей и набрал 45 (17+28) очков при показателе полезности «-7» и 34 минутах штрафного времени.