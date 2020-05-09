Дубник: — о коронавирусе: не хочется думать, что жизнь больше не будет такой, как прежде

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник поделился мнением об остановленном из-за коронавируса регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.



«Я говорил со своей женой. Не хочу вдаваться в детали, потому что речь идет о её личной жизни, но я задал ей вопрос типа того, могла ли она подумать перед началом сезона, что я начну его с пяти поражений подряд, пропущу пять недель из-за проблем со здоровьем, вернусь в состав и попаду в запас, а затем сезон прервут из-за глобальной пандемии. Что бы она ответила мне на это? Такая формулировка отлично характеризует насколько необычным и сумасшедшим оказался этот сезон.



Никто не знает, когда сезон возобновится. Никто не знает, сколько времени на это потребуется. Конечно, мы надеемся, что все случится как можно раньше. Это будет означать, что ситуация со здоровьем людей улучшится. Не хочется думать, что жизнь больше не будет такой, как раньше. Это просто невозможно», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.