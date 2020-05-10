«Золотой» Берн и ещё пять матчей сборной России в истории чемпионатов мира 10 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 10 мая.

2009 год. Россия — Канада — 2:1 (Финал)

Шайба Александра Радулова во втором периоде финального матча с командой Канады принесла сборной России победу на чемпионате мира 2009 года, который проходил в Берне.

2012 год. Россия — Дания — 3:1 (4-й матч группового турнира)

Сборная России одержала свою четвёртую победу на турнире. Автором победной шайбы стал Евгений Малкин.

2013 год. Россия — Финляндии — 2:3 (5-й матч группового турнира)

Команда Зинэтулы Билялетдинова уступила во втором матче кряду. Главным героем встречи стал Петри Контиола, оформивший дубль.

2015 год. Россия — Словакия — 3:2 ОТ (6-й матч группового турнира)

В овертайме сборная России организовала результативную контратаку. Артемий Панарин влетел в чужую зону по левому флангу и классным кистевым броском прошил голкипера.

2018 год. Россия — Чехия — 3:4 ОТ (4-й матч группового турнира)

Чехия одержала победу в дополнительное время. Давид Крейчи выполнил передачу на Давида Пастрняка, Давид выполнил бросок по воротам, Василий Кошечкин шайбу отбил, но Пастрняк, оказавшись за воротами, выполнил ещё один бросок и шайба от Егора Яковлева зашла в ворота.

2019 год. Россия — Норвегия — 5:2 (1-й матч группового турнира)

Год назад команда Ильи Воробьёва с победы в матче со сборной Норвегии стартовала на чемпионате мира в Словакии.