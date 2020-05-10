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«Золотой» Берн и ещё пять матчей сборной России в истории чемпионатов мира 10 мая

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ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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«Золотой» Берн и ещё пять матчей сборной России в истории чемпионатов мира 10 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 10 мая.

2009 год. Россия — Канада — 2:1 (Финал)

ЧМ-2009. Финал
10 мая 2009, воскресенье. 22:30 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Канада
0:1 Спецца (Доун, Уэбер) – 5:37' (5x5)   1:1 Сапрыкин (Атюшов, Калинин) – 12:59' (5x4)   2:1 А. Радулов (Горовиков, Сапрыкин) – 34:30' (5x5)

Шайба Александра Радулова во втором периоде финального матча с командой Канады принесла сборной России победу на чемпионате мира 2009 года, который проходил в Берне.

2012 год. Россия — Дания — 3:1 (4-й матч группового турнира)

ЧМ-2012. Группа B. 4-й тур
10 мая 2012, четверг. 18:15 МСК
Дания
Окончен
1 : 3
Россия
0:1 Медведев (Широков, Жердев) – 02:08' (5x5)   1:1 Эллер – 04:11' (5x5)   1:2 Малкин (Пережогин) – 13:35' (5x5)    (Никулин) – '   1:3 Калинин (Кузнецов, Широков) – 26:32' (5x5)

Сборная России одержала свою четвёртую победу на турнире. Автором победной шайбы стал Евгений Малкин.

2013 год. Россия — Финляндии — 2:3 (5-й матч группового турнира)

ЧМ-2013. Группа B. 5-й тур
10 мая 2013, пятница. 21:15 МСК
Россия
Окончен
2 : 3
Финляндия
0:1 Контиола (Аалтонен, Лепистё) – 03:22' (5x5)   1:1 А. Радулов (Ковальчук) – 23:37' (5x4)   1:2 Контиола (Лепистё) – 27:21' (5x5)   1:3 Аалтонен (Песонен) – 36:00' (5x4)   2:3 Ковальчук (Терещенко, Никулин) – 58:12' (5x4)

Команда Зинэтулы Билялетдинова уступила во втором матче кряду. Главным героем встречи стал Петри Контиола, оформивший дубль.

2015 год. Россия — Словакия — 3:2 ОТ (6-й матч группового турнира)

ЧМ-2015. Группа B. 6-й тур
10 мая 2015, воскресенье. 21:15 МСК
Словакия
Окончен
2 : 3
ОТ
Россия
1:0 Копецки (Паник, Дравецки) – 05:58' (5x5)   1:1 Мозякин (Чудинов, Кулёмин) – 27:07' (5x4)   1:2 Тарасенко (Антипин) – 41:10' (5x5)   2:2 Габорик (Гудачек) – 47:05' (5x5)   2:3 Панарин – 62:06'

В овертайме сборная России организовала результативную контратаку. Артемий Панарин влетел в чужую зону по левому флангу и классным кистевым броском прошил голкипера.

2018 год. Россия — Чехия — 3:4 ОТ (4-й матч группового турнира)

ЧМ-2018. Группа A
10 мая 2018, четверг. 21:15 МСК
Чехия
Окончен
4 : 3
ОТ
Россия
0:1 Нестеров (Барабанов, Каблуков) – 01:11' (5x5)   1:1 Крейчи (Яшкин, Гудас) – 14:41' (5x5)   2:1 Яшкин (Пастрняк, Крейчи) – 18:39' (5x5)   2:2 Григоренко (Бучневич, Анисимов) – 21:00' (5x5)   3:2 Пастрняк (Крейчи) – 24:17' (5x5)   3:3 Барабанов (Зайцев, Шалунов) – 25:49' (5x5)   4:3 Пастрняк (Крейчи, Гронек) – 63:23' (3x3)

Чехия одержала победу в дополнительное время. Давид Крейчи выполнил передачу на Давида Пастрняка, Давид выполнил бросок по воротам, Василий Кошечкин шайбу отбил, но Пастрняк, оказавшись за воротами, выполнил ещё один бросок и шайба от Егора Яковлева зашла в ворота.

2019 год. Россия — Норвегия — 5:2 (1-й матч группового турнира)

ЧМ-2019. Группа B
10 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Россия
Окончен
5 : 2
Норвегия
1:0 Дадонов (Малкин, Кучеров) – 08:39' (5x4)   2:0 Анисимов (Григоренко, Орлов) – 14:33' (5x5)   3:0 Кучеров (Сергачёв) – 28:13' (5x4)   4:0 Дадонов (Малкин, Гусев) – 29:47' (5x4)   5:0 Гусев (Кучеров, Хафизуллин) – 41:26' (5x5)   5:1 Валькве Ольсен (Райшенберг) – 56:07' (5x5)   5:2 Холёс (Мартинсен) – 57:47' (5x5)

Год назад команда Ильи Воробьёва с победы в матче со сборной Норвегии стартовала на чемпионате мира в Словакии.

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