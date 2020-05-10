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Гендиректор «Уфы» — о «Салавате»: знаю их ситуацию, и она не аховая

Гендиректор «Уфы» — о «Салавате»: знаю их ситуацию, и она не аховая
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о ситуации с «Салаватом Юлаевым». По мнению футбольного функционера, все процессы, которые влияют на хоккейный клуб, могут отразится и на его команде, и на волейбольном клубе «Урал».

«Салават Юлаев» – бренд республики. Естественно, если что-то касается его, это коснётся и нас. Тут нельзя отделять, потому что всё происходящее действует на них, на нас, на волейбольный «Урал». Мы в любом случае находимся в связке. Будем жить и решать вопросы.

Знаю их ситуацию, и она не аховая. Общаюсь с коллегами – всем непросто. Но они молодцы, сумели сгруппироваться и, как я понимаю, на сегодняшний день все вопросы решили", – цитирует Газизова «Спорт Бизнес Online».

Пресс-служба «Салавата» ответила на открытое письмо хоккеисток «Агидели»
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