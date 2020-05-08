Пресс-служба «Салавата» ответила на открытое письмо хоккеисток «Агидели»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» ответила на открытое письмо хоккеистов «Агидели», в котором игроки женской команды обвинили руководство уфимского клуба в уничтожении команды.

«В хоккейную вертикаль АНО «Салават Юлаев» помимо основной команды входят «Торос», «Толпар», СДЮШОР. ЖХК «Агидель» – неотъемлемая часть всей этой системы. «Салават Юлаев» — единственный клуб КХЛ, который содержит женскую команду с 2010 года. Мы финансируем её стабильное функционирование, полностью выполняем все свои обязательства перед игроками, персоналом и менеджментом.

Ни о каком прекращении существования нашей команды речи быть не может. Что касается переезда, то пока говорить об этом рано — решение по данному вопросу не принято. В нашем случае он лежит в сугубо хозяйственной плоскости и это внутренние дела клуба», — сказано в заявлении пресс-службы для «Чемпионата».