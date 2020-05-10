Перри: понимаю, что не становлюсь моложе, но во мне ещё есть силы

Нападающий «Даллас Старз» Кори Перри прокомментировал приостановку сезона в регулярном чемпионате НХЛ из-за пандемии коронавируса.

«Чувствую себя очень хорошо. Я много трудился, потому что понимаю, что не становлюсь моложе, а значит должен работать изо всех сил. Есть вещи, над которыми мы не властны, поэтому приходится подстраиваться под них, относиться к ним спокойно. Я знаю, что во мне ещё есть силы, я могу играть и буду в хорошей форме, когда придёт время. Я отдаю себе отчёт, на каком этапе карьеры нахожусь и что это значит для меня. Не хочу терять такой шанс.

Я смотрю на нашу команду. У нас много ветеранов, но есть и молодёжь. Помните, как «Блюз» завоевали Кубок Стэнли в прошлом году, как «Бостон» вышел в финал, какие упорные там были встречи. Наша команда способна играть в таком же ключе. В плей-офф нужно бороться. Там площадка становится меньше, свободного льда нет вообще. Я считаю, что наша команда создана для плей-офф», — приводит слова Перри пресс-служба НХЛ.

В 2007 году с «Анахаймом» Кори выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной Канады Перри является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), чемпионом мира 2016 года и победителем Кубка мира—2016. Перри является членом «Тройного золотого клуба» как победитель Кубка Стэнли, чемпионата мира и Олимпийских игр.