Сегин: всегда тайно болел за Холла, слежу за его карьерой. Я определённо его фанат

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин рассказал об отношениях с форвардом «Аризоны Койотс» Тейлором Холлом. На драфте НХЛ 2010 года Холл стал первым номером, а Сегин остался вторым.
«Мы знакомы, хорошо относимся друг к другу, нет никаких претензий. Никогда не было мощного соперничества «Тейлор против Тайлера». Всегда тайно болел за него и слежу за его карьерой.
Мы же профессиональные спортсмены, верно? Как и все, рад был, когда он выиграл «Харт Трофи». Понимал, что он пережил, когда покинул «Эдмонтон». Я тоже покидал «Бостон». Есть много моментов, которые отличают наши карьеры. Но в чем-то они похожи.
Люди всегда ищут скрытое соперничество. Мне нравится Тейлор и как он играет. Я определённо его фанат. Хочу, чтобы он сыграл в плей-офф, потому что он всегда очень старался попасть туда», – цитирует Сегина The Athletic.
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