Бадюков: Ржига может завести любую команду, «Барыс» — хороший вариант для него

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал возможное назначение Милоша Ржиги в казахстанский «Барыс».
«Я его знаю как достаточно строгого, дисциплинированного тренера для своих игроков. Милош может завести любую команду, всегда горит на скамейке и старается свой стиль поведения поставить через конфронтацию. В принципе, многих игроков, болельщиков это заводит. К слову, арбитров тоже. Милош – креативный человек, который всегда ставит достаточно высокие цели и в каждой встрече хочет выжать максимум из того, что может его команда. Просто так проигрывать он не любит.
Это будет интересным шагом с точки зрения коммерции для КХЛ и для клуба. Насколько эффективен будет этот шаг, я не берусь говорить, потому что состав «Барыса» ослаб. Посмотрим, что будет дальше с финансированием. Система игры, которая была при Скабелке, неизвестно, продолжится ли в следующем сезоне. Финансовая сторона вопроса тоже имеет значение. Как это всё будет после пандемии, никто не знает. А так интересный ход. У Милоша были варианты в КХЛ, ещё когда он привозил свою сборную Чехии на Евротур. «Барыс» для него сейчас – хороший вариант», — приводит слова Бадюкова Sports.kz.
5 мая стало известно, что 61-летний тренер покинул сборную Чехии, которой руководил с 2017 года. В КХЛ Ржига возглавлял «Спартак», «Атлант», СКА, «Авангард» и «Слован», а в чемпионате России тренировал «Химик». В 2011 году он доходил до финала Кубка Гагарина с подмосковным «Атлантом». В финале плей-офф мытищинский клуб уступил «Салавату Юлаеву».
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