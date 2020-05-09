Ржига подтвердил, что ведёт переговоры с «Барысом»

Чешский специалист Милош Ржига подтвердил, что ведёт переговоры с казахстанским «Барысом».
«Идут переговоры с „Барысом“, дальнейшая информация появится позднее», — приводит слова специалиста Hokej.cz.
5 мая 2020 года Федерация хоккея Чехии представила новый тренерский штаб национальной команды. Главным тренером сборной Чехии стал Филип Пешан. В должности главного тренера сборной Пешан сменил Милоша Ржигу. Ржига сменил Йозефа Яндача на посту главного тренера сборной летом 2018 года. В июне 2019-го стало известно, что Ржига останется на посту на сезон-2019/2020, а затем его сменит Пешан.
Под руководством Ржиги сборная Чехии дошла до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медали команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России.
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