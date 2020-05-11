Гимнастка Солдатова прокомментировала слухи о романе с Капризовым

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова прокомментировала слухи о романе с известным российским хоккеистом Кириллом Капризовым.
«Блин! Кирилл — мой друг! Я знакома с ним с 2015 года. Но мы уже очень давно не общаемся и никогда не были в отношениях», — цитирует Солдатову РИА «Новости».
В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Капризов провёл за ЦСКА 57 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф форвард набрал 4 (2+2) очка в 4 матчах. Правами в НХЛ на Капризова обладает «Миннесота Уайлд», и из-за возраста он может подписать с «дикарями» только двухлетний контракт начального уровня с базовым окладом в размере $ 925 тыс. и максимально возможными бонусами в размере $ 2,85 млн.
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