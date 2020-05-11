Квартальнов: Да Коста поможет большинству «Ак Барса», нужно усилить первую спецбригаду

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал переход в клуб французского нападающего Стефана Да Косты.
«Да Коста обладает определённым уровнем мастерства. Нам нужно усиливать игру первой спецбригады большинства. В первую очередь он должен помочь нам в этом компоненте. В прошлом сезоне мы действовали в неравных составах волнами: то хорошо, а то не очень. Хотелось бы улучшить большинство. Со Стефаном мы вместе работали в ЦСКА, я хотел его видеть и в «Локомотиве», когда работал в Ярославле. Но тогда, увы, не срослось.
Пришлось ли ужиматься на трансферном рынке в условиях жёсткого потолка зарплат? Думаю, в ситуации с Эмилем Галимовым это как раз и сказалось. Я рад, что многие ребята поняли сложившуюся ситуацию и согласились подрезаться в финансовом плане», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
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