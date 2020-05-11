Бучневич: если НХЛ вернётся, рейтинги будут запредельные. Все скучают по хоккею

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением, возобновит ли регулярный чемпионат НХЛ.



«Происходящее — это плохо. Все хотели играть, доигрывать, мы набрали ход, хорошо шли, подобрались вплотную к плей-офф. Коронавирус всё остановил. Хоккей хоккеем, все скучают по нему, но первое — это здоровье людей. Никто не хочет рисковать, чтобы кто-то заболел. Люди гибнут из-за этого вируса, лучше отсидеться. Мы все равно доиграем, здоровье важнее. Хотим вернуться и отыграть плей-офф, в каком формате бы это не было.



Не знаю, как решат. Там сейчас много сторон, все обсуждают, как всё это будет. Сейчас НБА собрались, что-то делают. Думаю, что мы посмотрим на НБА и будем отталкиваться от этого. 15 или 17 мая дадут ответ по планам. Они скинули план, как это будет выглядеть, но сейчас много дискуссий. Надеюсь, всё скоро решится. Не хотелось бы, чтобы следующий сезон начался в декабре, это всё сдвинет.



Нужно собираться, сделать кэмп без предсезонных игр и сразу начинать в любом формате. Либо сразу плей-офф, либо доигрывать регулярный сезон. Это уникальный случай, все запомнят это. Не знаю, как они решат, может быть упростят плей-офф. Интересно посмотреть, как это всё будет.



Сейчас спорта нет, все смотрят белорусский футбол. Если мы вернёмся, то рейтинги будут запредельные», — сказал Бучневич в подкасте у Виталия v1lat Волочая.