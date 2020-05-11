Граньяни: безумие, но Беларусь не делала абсолютно ничего для борьбы с коронавирусом

Защитник Марк-Андре Граньяни, у которого закончился контракт с минским «Динамо», раскритиковал методы борьбы с коронавирусом в Беларуси.
«Это было безумие, вы не знаете, что происходит, и разговариваете со своей семьёй в Канаде и в Италии. Вы видите, как реагируют другие государства, но мы оказались в стране, которая абсолютно ничего не сделала.
Первые несколько недель в городе прошли без изменений. В конце концов, мы что-то заметили с середины апреля. Люди получали информацию в интернете. Рестораны стали пусты. Некоторые рестораны были закрыты. На пути к арене стало гораздо меньше трафика.
Многие из моих товарищей по команде сдались и покинули команду, потому что боялись, что Канада закроет свои границы. Ребята боялись не найти рейсов. Я же никогда не паниковал, потому что сказал себе, что рейсы будут всегда. Скажем, обычно это три рейса в день. Ну а может стать лишь два рейса в неделю, но я не против подождать пару дней», — приводит слова защитника «Белорусский хоккей» со ссылкой на интервью ici.radio-canada.
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