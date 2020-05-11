Шарипзянов: после подписания контракта Хартли мне позвонил, было очень приятно

Новичок омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о звонке главного тренера Боба Хартли.
«Будут ли проблемы в общении с Хартли? Думаю, вообще не будет никаких проблем в общении. Я свободно разговариваю по-английски, понимаю. Какие-то очень сложные слова, термины могу не до конца понять, но переспрошу, и мне объяснят на более понятном языке. Боб уже звонил мне: мы познакомились, пообщались, опять же, поговорили про этот вирус, который всем уже порядком надоел. Он очень сильно обрадовал меня, когда позвонил, можно сказать, проявил инициативу. Было очень приятно! Когда я уже официально стал игроком «Авангарда» — написал мне, поздравил, и я сказал, что уже скорее хочу начать работу с ним и с его тренерским штабом», — цитирует Дамира официальный сайт «Авангарда».
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