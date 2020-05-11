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Квартальнов — о самоизоляции: мне грех жаловаться. Я же не в квартире, а в загородном доме

Квартальнов — о самоизоляции: мне грех жаловаться. Я же не в квартире, а в загородном доме
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал, чем занимается во время самоизоляции.

«Я не сказал бы, что мне тяжело. Это непросто, но грех жаловаться. Я же не в квартире сейчас нахожусь, а в загородном доме. У меня тут в подвале оборудован небольшой спортзал с беговой дорожкой, велотренажёром и штангой. Много времени проводим там с младшим сыном. К тому же моя работа не прекратилась, мы постоянно находимся на связи с менеджерами клуба.

В тренажёрном зале занимаюсь практически каждый день. Энергию-то надо куда-то тратить. Пробежаться или через скакалку попрыгать рядом с домом – отличное дело!

Стал читать гораздо больше книжек и смотрю много фильмов про войну. И старые картины, и новые – мне очень нравится этот жанр. Тем более к 75-летию Великой Победы актуально», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

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