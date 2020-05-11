Лундквист и Форсберг вошли в символическую сборную Швеции всех времён

Официальный сайт Международной федерации хоккея назвал символическую сборную Швеции всех времён. В сборную вошли пять полевых игроков и вратарь.



Стражем ворот символической сборной стал Хенрик Лундквист. 38-летний голкипер сейчас выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс». Со шведской сборной вратарь выигрывал золото ОИ-2006 и побеждал на ЧМ-2017.



Защитниками выбраны Бёрье Сальминг и Никлас Лидстрём. Сальминг — легенда клуба «Торонто Мэйпл Лифс», со сборной Швеции выигрывавший серебро и бронзу ЧМ. Лидстрём — член «Тройного золотого клуба» и экс-звезда «Детройт Ред Уингз», с национальной командой он выигрывал золото ОИ-2006 и ЧМ-1991.



Нападающими выбраны Петер Форсберг, Матс Сундин и Свен Тумба-Юханссон. Форсберг провёл шикарную карьеру в НХЛ и дважды побеждал на Олимпийских играх. Сундин также блестяще выступал в НХЛ, побеждал на ОИ-2006 и выиграл три чемпионата мира. Юханссон стал первым европейским хоккеистом, приглашённым в летний тренировочный лагерь команды НХЛ и трижды выигрывал ЧМ.