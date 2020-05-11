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Источник: Кареев продолжит карьеру в чемпионате Финляндии

Источник: Кареев продолжит карьеру в чемпионате Финляндии
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер Андрей Кареев принял решение продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Финляндии, информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Напомним, игрок попрощался с «Салаватом Юлаевым»: «Хотелось бы попрощаться с Уфой и выразить благодарность партнёрам по команде, персоналу, крутым болельщикам и отдельный респект Фредрику Микко и Матиасу Сарвела, которые помогали мне развиваться!»

Кареев перебрался в Уфу в 2017 году после сезона, проведённого в новокузнецком «Металлурге» и «Нефтехимике». В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 25-летний вратарь провёл 18 матчей, отразив 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,30. В плей-офф он провёл два матча и отразил 92,9% бросков при надёжности 1,23.

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