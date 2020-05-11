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АХЛ не будет доигрывать сезон, прерванный из-за коронавируса

АХЛ не будет доигрывать сезон, прерванный из-за коронавируса
Хоккей / АХЛ 0

Американская хоккейная лига на своём официальном сайте подтвердила, что сезон-2019/2020, прерванный из-за пандемии коронавируса, не будет доигран.

АХЛ, главная юниорская лига Канады (CHL) и главная юниорская лига США (USHL) из-за угрозы распространения коронавируса приостановили проведение чемпионатов 12 марта — в тот же день, когда это сделала НХЛ.

3 марта президент США Дональд Трамп из-за угрозы распространения коронавируса объявил режим чрезвычайной ситуации.

Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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