АХЛ не будет доигрывать сезон, прерванный из-за коронавируса

Американская хоккейная лига на своём официальном сайте подтвердила, что сезон-2019/2020, прерванный из-за пандемии коронавируса, не будет доигран.



АХЛ, главная юниорская лига Канады (CHL) и главная юниорская лига США (USHL) из-за угрозы распространения коронавируса приостановили проведение чемпионатов 12 марта — в тот же день, когда это сделала НХЛ.



3 марта президент США Дональд Трамп из-за угрозы распространения коронавируса объявил режим чрезвычайной ситуации.



Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».