Новичок «Сочи» Островский признался, что мог завершить карьеру в 18 лет

Защитник «Сочи» Степан Островский признался, что мог завершить спортивную карьеру в 18 лет.
«Правда ли, что я в 18 лет всерьёз задумывался о завершении карьеры? Да, был такой момент сразу после ухода из китайской команды «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян». У меня было какое-то опустошение, не было желания продолжать. А потом поступило предложение перейти в «Тайфун», решил попробовать себя там и, как видите, получилось. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо моим родным и близким за поддержку тогда и сейчас», — приводит слова пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне Островский выступал за «Адмирал». Молодой защитник не просто дебютировал в КХЛ, но и стал регулярным игроком команды. В итоге он принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
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