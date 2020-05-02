«Сочи» подписал контракт с защитником Степаном Островским

19-летний защитник Степан Островский подписал двусторонний контракт с ХК «Сочи», сообщает пресс-служба южан.
В минувшем сезоне Островский выступал за «Адмирал». Молодой защитник не просто дебютировал в КХЛ, но и стал регулярным игроком команды. В итоге он принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Сочи».
В результате Островский получил вызов в молодёжную сборную России и провёл четыре матча суперсерии Россия U20 — Канада. В этих матчах Степан отдал одну результативную передачу.
Островский — воспитанник челябинского хоккея. Первым клубом в карьере спортсмена стал «Мечел», в котором он дебютировал в сезоне-2015/2016. Успел поиграть за «Серебряных львов», «Динамо Санкт-Петербург» и «Тайфун» (фарм-клуб «Адмирала»).
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